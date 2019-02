Исполненный Childish Gambino сингл удостоен Grammy в категории "Песня года"

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Композиция This Is America, исполненная американцем Childish Gambino (настоящее имя - Дональд Гловер), удостоена музыкальной премии Grammy в категории "Песня года". Об этом объявлено на церемонии вручения этих наград, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляцию ведет телеканал CBS.

В номинации "Песня года" награду вручают автору композиции. Помимо Гловера, это шведский композитор Людвиг Гёренсен и американец Джеффри Ламар Уильямс, более известный как Янг Таг.

Дональд Гловер, который также снимается в кино и на телевидении, продюсирует и пишет сценарии, выдвигался на премию Grammy 12 раз, в том числе в пяти категориях в текущем сезоне. Первые в карьере номинации на "золотой граммофон" ему принесли альбом Because The Internet и сингл "3005".

На премию Национальной академии искусства и техники грамзаписи США в категории "Песня года" претендовали на этот раз, помимо This Is America, сингл In My Blood в исполнении канадца Шона Мендеса, композиция The Middle германского диджея и продюсера российского происхождения Zedd (Антона Заславского) совместно с американской исполнительницей кантри Марен Моррис и дуэтом Grey.

В данной категории также номинировались песня All the Stars американского рэпера Кендрика Ламара и певицы SZA (Сиза), сингл Boo'd Up британской исполнительницы Эллы Мэй, а также композиция God's Plan канадского рэпера Drake (Обри Дрейка Грэма). Кроме того, на "золотой граммофон" претендовали сингл The Joke певицы Брэнди Карлайл и песня Shallow исполнительницы Леди Гага и актера Брэдли Купера.

В этом году число номинантов в основных категориях впервые увеличено с пяти до восьми. 61-я церемония вручения Grammy проходит в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center ("Стейплс центр").