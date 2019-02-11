В Астане представили премьеру оперы "Евгений Онегин" режиссера Давиде Ливермора

АСТАНА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Премьера оперы "Евгений Онегин" на музыку Петра Чайковского в постановке итальянского режиссера Давиде Ливермора состоялась в минувшие выходные в Астане.

Опера, по задумке постановщика, представлена через воспоминания Татьяны - главной героини произведения Александра Пушкина. Спектакль открывает сцена, которой нет в партитуре: Татьяна в зрелом возрасте вспоминает историю любви.

"Мне бы хотелось, чтобы зрители после просмотра спектакля сказали, что эта история актуальна и сегодня, что она находит отклик в их сердцах и пробуждает в них эмоции. В этой постановке мы увидим внутренний мир Татьяны, узнаем, как молодая женщина приходит к зрелости, осознавая, что она потеряла и что приобрела в жизни", - рассказал Ливермор, слова которого приводит пресс-служба театра "Астана Опера". Режиссер считает, что опера "Евгений Онегин" поможет молодым людям, вступающим в самостоятельную жизнь, разобраться в том, что является действительно важным для них.

Дирижер-постановщик Алан Бурибаев отметил, что каждый герой в опере имеет свой музыкальный образ. "Я пытаюсь "разогревать" оркестр в моментах, где появляется Ленский, потому что у него очень горячий нрав, и "остужать" музыкантов до ледяного состояния в сценах с циничным, сухим Онегиным, как их описывает Пушкин: "Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, лед и пламень", - пояснил он.

Для постановки в театре подготовили около 250 костюмов. При этом использовали исторический крой, сохраняя технологии 1820 года. Таким образом, костюмы выглядят реконструкцией нарядов тех времен. Интересно и художественное оформление сцены, где природа сочетается с архитектурой. Спектакль насыщен видеопроекциями. Например, в одном из домов, где живут главные герои, вместо окон вмонтированы LED-экраны, на которых появляются красочные изображения.

Главные партии в спектакле исполняют Алексей Исаев и Талгат Мусабаев (Онегин), Айгуль Ниязова, Галина Чеплакова (Татьяна), Жан Тапин, Медет Чотабаев (Ленский). Помимо вокалистов в опере также участвуют артисты балета под руководством хореографа-постановщика Елены Шерстневой.