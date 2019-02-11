В музейных фондах начались дополнительные ревизии после пропажи старинной иконы из ГИМ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дополнительные ревизии музейных фондов проходят в Москве после пропажи иконы 16-го века "Богоматерь Смоленская-Шуйская" из Государственного исторического музея (ГИМ). Об этом сообщил заместитель начальника Московского уголовного розыска (МУР) Олег Колтунов.

"В настоящее время возбуждено по данному факту уголовное дело, изучен полный хронометраж движения данной иконы по музейным фондам. Установлено, что данная икона прибыла с выставки из Мурома, ее поставили на баланс исторических ценностей в музее, после чего ее местонахождение неизвестно. В настоящее время проводятся дополнительные ревизии музейных фондов для того, чтобы понять, куда она могла деться. Факт пропажи иконы был зафиксирован 25 октября 2018 года, а после того, как музей своими силами не смог обнаружить икону, они обратились в правоохранительные органы", - сказал он в понедельник в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Ранее сообщалось, что полиция в январе начала проверку по факту пропажи старинной иконы "Богоматерь Смоленская-Шуйская" (Вологда, XVI век) из Государственного исторического музея. В музее рассказали, что икона в августе 2018 года вернулась в фонд древнерусской живописи Исторического музея после экспонирования в Мурманском художественном музее. В начале декабря 2018 года при подготовке плановой выставки в Историческом музее икона не была выдана хранителем для экспонирования. По данному факту были назначены служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена.

В пресс-службе музея сообщили, что в настоящее время проводится полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30 тыс. единиц хранения), только по результатам которой можно будет официально заявить о том, что икона не найдена. Более года фонды отдела древнерусской живописи Исторического музея находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища, что создает сложности в учете и процессе необходимой обработки фондов.