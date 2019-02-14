Средние века, морковный цвет и зебровый принт. Основные тенденции Недели моды в Нью-Йорке

Женщины с портретов Сандро Боттичелли (1445-1510) оказались в центре внимания американского бренда Khaite и коллекции Brock Collection, разработанной супругами Крисом Броком и Лаурой Вассар - это пышные рукава, корсеты на шнуровке, подчеркнутая женственность, мягкие ткани и пастельные оттенки.

Будущей осенью и зимой модными будут считаться отсылки к эпохе Возрождения, американская готика, разноцветная кожа, морковный цвет и зебровый принт, что и продемонстрировала завершившаяся в среду Неделя моды в Нью-Йорке.

Показ, на который не вышел Лагерфельд. Chanel Haute Couture на Неделе моды в Париже

Любительницам более современного стиля одежды американские марки Sies Marjan, Tibi и Kate предлагают кожаные изделия цветов детских фломастеров - ультрафиолетовые, нежно-голубые, темно-зеленые. Это могут быть как классического покроя пальто, так и деловые костюмы с приталенной юбкой или широкими брюками чуть ниже колен (кюлоты).

Австралийский бренд Zimmermann, американские молодежные марки PRISCAVera и Jypsy Sport вводят в модный лексикон понятие "американская готика". Картина художника Гранта Вуда (1891-1942) с аналогичным названием, созданная еще в 1930 году, вдохновила дизайнеров на создание длинных платьев, пальто и даже одежды, напоминающей нижнее белье, но с присущими готике особенностями. Мрачные цветовые комбинации (темно-бордовый, черный с белой отделкой, кофейный), кружева, перчатки, достигающие локтей, или рукава, скрывающие кисти рук, корсеты, вуали - все это создает романтизм на грани депрессии.

На контрасте с американской готикой выступают дизайнеры, считающие более приемлемыми цветами холодной осени и зимы все оттенки солнечного оранжевого цвета - от персикового до морковного. Американка Каролина Эррера разработала свободного покроя платье-пальто цвета календулы, а британский дизайнер Кристиан Кован представил коктейльное платье персикового цвета с золотыми пайетками, напоминающими наброшенную сверху прозрачную накидку.

Зебра и другая экзотика

Крупные города США один за другим объявляют запрет на производство и продажу изделий из натурального меха, и дизайнерам остается лишь следовать за передовой идеологией - о намерении прекратить использовать мех животных в своих коллекциях уже заявили Versace, Gucci, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Coach и другие. Однако "звериная" тема по-прежнему популярна. Особой любовью этой Недели моды в Нью-Йорке пользовался принт шкуры зебры. Полосы, причем в самых разных цветовых сочетаниях, покорили коллекции американца Филиппа Лима, брендов Coach и Proenza Schouler.

Зебровый принт присутствует и во всевозможных аксессуарах, сумках и обуви. Экзотический стиль доминирует и в украшениях - они стали подчеркнуто громоздкими, тяжелыми.

Впервые Неделя моды была проведена в Нью-Йорке в 1943 году в разгар Второй мировой войны. В настоящее время показы от ведущих дизайнеров организовываются дважды в год - в феврале и в сентябре. Вслед за Нью-Йорком аналогичные Недели моды пройдут в Лондоне, Милане и Париже.