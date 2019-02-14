Премьера кинокомедии Алексея Нужного "Громкая связь" прошла в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Отечественная адаптация итальянского фильма "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе - картина "Громкая связь" - выходит в прокат России и СНГ. Премьера комедии режиссера Алексея Нужного прошла в четверг в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

Картину зрителям представила съемочная группа фильма: режиссер Алексей Нужный и исполнители главных ролей Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова и Анастасия Уколова.

"Сегодня наш фильм стартует в прокате, и я желаю нам нормальной человеческой удачи", - сказал режиссер.

По словам Нужного, в этой картине "Квартет И" раскрывается в необычной роли. "Новость "Квартета" заключается в том, что они существуют в другом жанре. В жанре драмеди, где артист должен по-настоящему проживать то, что он чувствует. Это иное внимание, иная манера существования", - отметил он.

Сценарий российской версии адаптировали участники "Квартета И", также артисты сыграли в картине главные роли. Согласно оригинальному сюжету, старые друзья встречаются на совместном ужине и решают устроить игру: читать все смс- сообщения вслух, а на звонки отвечать по громкой связи.

Исполнитель одной из главных ролей Леонид Барац подчеркнул, что в фильме он играет непривычный для себя образ. "Это новое кино и фактура, конечно, отличающаяся от предыдущих довольно сильно. В первую очередь благодаря материалу, режиссеру и новым партнерам. Это новый способ подачи, как мне кажется. Эта роль - это совсем не я, и мне кажется, что моим друзьям будет тяжело воспринимать меня таким первые минут пятнадцать", - подчеркнул актер.