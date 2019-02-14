Башмет и юные музыканты выступили для участников Российского инвестиционного форума

СОЧИ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист СССР Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр в четверг дали концерт в Зимнем театре Сочи в рамках Российского инвестиционного форума и в преддверии открытия Зимнего фестиваля искусств. Он выступил не только в привычных амплуа альтиста и дирижера, но и стал конферансье вечера, передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие и любимые сочинцы, гости, я испытываю огромное чувство радости, потому что мы давно знакомы и опять захотели встретиться", - приветствовал собравшихся маэстро.

Презентация уникального коллектива

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. Коллектив формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В прошлом году в отборе приняло участие более 600 молодых музыкантов, а прослушивания прошли в 16 регионах России. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

Башмет решил подробно познакомить публику с основанным им коллективом. "Собственно говоря, это ансамбль солистов, потому что каждый находящийся на этой сцене музыкант в своем городе выиграл конкурс, чтобы попасть в оркестр. То есть он лучший", - пояснил он. Маэстро старался рассказать о каждом солисте, о его пути в коллективе - кто-то из самого первого созыва оркестра, а кто-то - совсем юный - только присоединился к нему.

"Разогревом" перед концертом в Сочи для музыкантов стали гастроли в Германии. "Обычно перед выступлением в ответственных залах два-три раза надо сыграть программу, а затем уже выступать в том месте, для которого готовили ее. Вот мы два дня назад "обыгрались" в Берлине перед Сочи", - отметил маэстро.

В программу вечера вошли произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Дмитрия Шостаковича, Пабло де Сарасате и Жоржа Бизе. За дирижерским пультом Башмета менял друг Зимнего фестиваля искусств в Сочи, итальянский маэстро Клаудио Ванделли.

В рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юношеский оркестр можно будет также услышать вечере балета и фламенко 20 февраля.

Инвестиционный форум

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.