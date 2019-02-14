Строительство культурного центра начнется в Севастополе в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство театра оперы и балеты, хореографического и театрального училищ на мысе Хрустальный в Севастополе начнется в течение этого года, сообщил в четверг в интервью ТАСС на полях Российского экономического форума в Сочи губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что в городе планируется строительство большого комплекса, где будут созданы новые учреждения культуры и искусства, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах. Построить объекты планируется в течение пяти лет, общий объем вложений составит около 25 млрд рублей, работы будет вести компания "Стройгазмонтаж" - генеральный подрядчик строительства Крымского моста. В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ - в частности, рассматривался вариант работы с ГИТИС.

"В этом году начнется стройка новых объектов культуры: театра оперы и балета, хореографического училища, высшей школы театрального искусства", - сказал Овсянников.

Во время визита в Севастополь в августе президент РФ Владимир Путин ознакомился с проектом создания в городе нового культурного пространства и просил не затягивать с его созданием. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщала, что проекты планируется получить до конца 2018 года. Позднее правительство города проинформировало, что разработка технического задания и дальнейшая предпроектная работа продлится порядка полутора лет, после чего начнется строительство объектов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.