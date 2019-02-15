Институт театра фестиваля "Золотая Маска" объявил программу на 2019 год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Институт театра, образовательный проект фестиваля "Золотая Маска", представил полную программу событий - профессиональных лабораторий, мастер-классов, конференций, круглых столов, которые состоятся в 2019 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фестиваля.

"Программа открылась 4 февраля Международным продюсерским тренингом, подготовленным совместно с Манчестерским международным фестивалем, Фондом V-A-C и Московским музеем современного искусства (ММОМА). В течение нескольких дней молодые продюсеры из разных городов России учились практике создания и продюсирования масштабных междисциплинарных проектов и их проката за границей, на стационарных площадках, site-specific и на фестивалях", - рассказали в пресс-службе.

Следующим большим международным событием станет конференция-круглый стол "Почему опера?", подготовленная совместно с Московским академическим музыкальным театром им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), которая состоится 16 февраля в МАМТ. "В ней примут участие известные оперные режиссеры Александр Титель, Стивен Лангридж, Андреа Брет, дирижеры Владимир Юровский, Рафаэль Пишон, композитор Марк-Энтони Тернидж, директор Opera Europa Николас Пейн, солистка Надя Михаэль, критик Юлия Бедерова", - уточнили в пресс-службе.

Участники круглого стола обсудят актуальные для современного оперного процесса темы: о возможности новаторства и консерватизме жанра, зачем ставить оратории, что должен уметь оперный режиссер, что определяет аудиторию оперы, нужны ли специальные знания слушателю и другие важные вопросы.

Обширная программа лабораторий и мастер-классов откроется 23 февраля ежегодной лабораторией театральной критики и журналистики, которую проведет критик и театровед Юлия Бедерова для молодых театральных критиков, блогеров, выпускников театроведческих и гуманитарных факультетов вузов. В сотрудничестве Института театра и "Золотой Маски" с Благотворительным фондом Владимира Потанина подготовлен проект - Лаборатория по исследованию взаимодействия музея и театра и Фестиваль музейно-театральных проектов Theatrum 2019. Цель проекта - проработка идей музейно-театральных проектов, знакомство с современными практиками создания междисциплинарных проектов, придание импульса дальнейшему творческому взаимодействию музея и театра.

"Участниками станут проектные команды, объединяющие профессионалов музеев и театров. В программе лаборатории экспертные сообщения, лекции, семинары, разборы и обсуждения наиболее показательных музейно-театральных кейсов, работа проектных команд над их заявками под руководством кураторов и преподавателей лаборатории", - уточнили в пресс-службе.

Лаборатории и мастер-классы

Лаборатория "Театр людей", кураторами которой выступают Всеволод Лисовский и Алексей Киселев, будет посвящена способам и творческим результатам работы с непрофессиональными участниками в профессиональном театре и будет состоять из двух параллельных процессов.

По словам представителей "Золотой Маски", в серии открытых мастер-классов студентам лаборатории продемонстрируют самые разные методы работы с непрофессионалами на территории современного театра, а на закрытых занятиях с мастерами участники лаборатории станут ассистентами в подготовке небольших театральных проектов с участием непрофессионалов, получив соответствующие навыки из первых рук.

В рамках внеконкурсной программы фестиваля "Детский Weekend" пройдет драматургическая лаборатория Вячеслава Дурненкова "Пьеса для детей. Работа над замыслом". Мастер- класс для помощников режиссеров по технологиям работы в современном драматическом и музыкальном театре будет проведен под руководством куратора Екатерины Моченовой.

Новые формы театра

В конце марта, 30 и 31 числа, пройдет II Международная конференция "Международный театральный фестиваль. Площадка для возникновения и исследования новых форм театра". "Она станет продолжением разговора, начатого в 2018 году на первой конференции фестивального менеджмента, проведенной Институтом театра в рамках фестиваля "Золотая Маска", - добавили в пресс-службе.

Открытые публичные мероприятия Института театра будут продолжены ежегодным циклом профессиональных разговоров о театре "Академические разговоры", которые традиционно пройдут в "Электротеатре" в марте и апреле.