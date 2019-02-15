Третьяковская галерея и Эрмитаж станут кураторами нового выставочного зала в Севастополе

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Третьяковская галерея и Эрмитаж будут курировать выставочный зал в музейно-культурном комплексе, который строится на мысе Хрустальный в Севастополе, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее сообщалось, что в городе планируется строительство большого комплекса, где будут созданы новые учреждения культуры и искусства, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах. Построить объекты планируется в течение пяти лет, работы будет вести компания "Стройгазмонтаж" - генеральный подрядчик строительства Крымского моста. В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ - в частности, рассматривался вариант работы с ГИТИС.

"Идея создания объектов культуры эволюционировала из идеи создания парка с мемориальным комплексом защитникам Севастополя. <…> Музейный комплекс: один блок, где будут представлены Эрмитаж и Третьяковка, второй - экспозиция о защитниках Севастополя", - сказал Овсянников.

В городском управлении культуры ТАСС пояснили, что такое кураторство позволит проводить в городе выставки экспонатов из фондов Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и других ведущих музеев страны.

Губернатор также сообщил, что кроме того на мысе Хрустальный планируется построить театр оперы и балета, учебные заведения и общежития для студентов и преподавателей. На данный момент общая площадь комплекса составляет 30 га. "Когда мы начинали, было порядка 10 га, но в результате передачи земли Минобороны и исковых решений, увеличена территория. Мы считаем, что здания надо интегрировать так, чтобы сохранилось парковое пространство, и поэтому выделили дополнительные участки", - пояснил Овсянников.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.