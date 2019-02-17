В Московском театре мюзикла стартует цикл творческих вечеров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Творческий вечер артиста Евгения Вальца 18 февраля откроет цикл концертов Московского театра мюзикла, посвященных его ярчайшим звездам. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе театра.

"Сейчас мы запускаем программу творческих вечеров артистов нашего театра. Талантливый Евгений Вальц открывает этот проект", - отметил в беседе с ТАСС художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Вальц - один из самых востребованных артистов в музыкальном жанре, выступает на разных театральных и концертных площадках Москвы, отметили в театре. При этом он впервые представит большую сольную программу на родной сцене. В концерте артист исполнит арии из спектаклей Театра мюзикла и всемирно известных образцов жанра - мюзиклов "Иисус Христос - суперзвезда", "Джекилл и Хайд", "Follies", "Моцарт!", "Шахматы", "Гамильтон", "Ближе к норме". Вальц обратится к репертуару Жака Бреля, Джонни Холлидея и Брюно Пельтье, а также споет шедевры отечественных композиторов.

"Женю очень любят зрители, и его творческий вечер - подарок для них", - подчеркнул Швыдкой.

Специальным гостем концерта станет актриса Екатерина Гусева.

Евгений Вальц - выпускник ВГИКа - в Театре мюзикла исполняет роли Лесничего в спектакле "Все о Золушке", Барона де Клермон в "Принцессе цирка", Свидригайлова в рок-опере "Преступление и наказание", Шляпника в "Чудесах и куралесах". В его творческом багаже также постановки в Театре им. Моссовета, "Модерн", Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой и роли в фильмах и сериалах.