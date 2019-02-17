"Шолохов-Центр" представит личные вещи прототипа Григория Мелехова из "Тихого Дона"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. "Шолохов-Центр" в Ростове-на-Дону покажет личные вещи Харлампия Ермакова - донского казака, который считается прототипом Григория Мелихова - главного героя романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". Об этом ТАСС сообщил руководитель центра, правнук писателя Петр Шолохов.

"Готовится к открытию новая выставка "Не осудите, братья, брата...", посвященная 100-летней годовщине одного из самых трагических событий на Дону - Верхне-Донскому (Вешенскому) восстанию 1919 года. Мы покажем письма, личные вещи, документы участников тех событий, например, Василия Чернецова и Федора Подтелкова. Будут представлены личные вещи Харлампия Ермакова - прототипа Григория Мелехова. В частности, мы покажем его подлинную фотографию 1915 года, письмо Шолохова Ермакову, постановление о заключении под стражу", - сказал Петр Шолохов.

Открытие выставки состоится 11 марта - в тот день, когда началось Вешенское восстание, о котором рассказывается в третьей книге романа "Тихий Дон".

"Восстание казаков против массового террора оставило глубокий след в истории практически каждой казачьей семьи и осталось не просто воспоминанием, но кровоточащей раной для большинства жителей Верхнего Дона. Гражданская война на Дону и, в частности, Верхне-Донское восстание разделило семьи, настроило брата против брата, сына против отца и поселило смуту в душе каждого", - пояснил собеседник агентства.

Выставку подготовили совместно Музей-заповедник Шолохова, Новочеркасский музей истории донского казачества и Ростовской областной музей краеведения. "Также среди наиболее интересных экспонатов - письма Шолохова, первые издания "Тихого Дона", подлинные иллюстрации к роману художников Реброва, Королькова, Верейского, плакаты, документальная хроника, оружие, карты, книги, костюмы, личные вещи представителей красного и повстанческого движений, а также оригинальные картины известного художника-баталиста Митрофана Грекова", - отметил Шолохов.

Впервые музей опробует новый формат взаимодействия с посетителем - экскурсию с "погружением" с привлечением профессиональных актеров. "С помощью света, звука, запаха и эмоционального воздействия мы постараемся погрузить посетителей выставки в атмосферу событий того трагического времени, предоставим возможность пройти дорогой Григория Мелехова", - добавил Петр Шолохов.