Ректор МГАХ, народная артистка России Марина Леонова отмечает двойной юбилей

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ректор Московской Государственной академии хореографии (МГАХ), народная артистка России Марина Леонова отметит в понедельник двойной юбилей: ей исполняется 70 лет, из которых 50 лет отданы творчеству. Однако никаких особых торжеств по данному поводу не планируется, сообщила ТАСС сама именинница.

"У меня будет обычный рабочий день, учебный год в разгаре, и я должна быть на посту - с утра до вечера", - сказала Леонова. По ее словам, она согласна с тем понятием, что у человека может быть только два юбилея для празднования - 50 и 100 лет. "У меня же в общей сложности получается 120-летний юбилей", - попыталась отшутиться собеседница агентства.

"Впрочем, если серьезно, то, возможно, я отмечу 50-летие творческой деятельности в июне, когда на сцене Большого театра России состоится выпускной вечер МГАХ, в котором обещали принять участие наши бывшие воспитанницы, а ныне звезды мирового балета, в частности, Наталья Осипова - прима Лондонского Королевского Ковент-Гардена, Ксения Рыжкова - прима Мюнхенского государственного балета", - проинформировала ректор МГАХ. По ее мнению, это убедительно свидетельствует о том, что выпускники МГАХ востребованы не только на академических площадках России, но и в мире. Причем в компаниях самых разных направлений. "Это говорит об универсальности академического языка, которым овладевают наши воспитанники", - подчеркнула Леонова.

Она сообщила, что конкурс в академию по-прежнему огромен. "Интерес не пропадает, несмотря на массу альтернативных танцевальных школ", - с гордостью заметила Леонова. "У нас хорошая школа, которая была, есть и будет", - заверила ректор МГАХ. Сделав небольшую паузу, она с улыбкой добавила: "А русский балет самый лучший в мире".

При этом глава МГАХ рада тому повышенному вниманию к балетному образованию, которое в последнее время наблюдается в обществе и в СМИ. Именно это побудило министра культуры РФ Владимира Мединского к созданию Общественного совета по образованию в сфере балета и хореографии. Сопредседателем Координационного совета по хореографическому образованию при Министерстве культуры РФ стала Марина Леонова.

Ректор МГАХ напомнила о поручении президента РФ по созданию культурно-образовательных центров в регионах. "Филиал нашей академии появится во Владивостоке, вопросы по его созданию мы обсудили с губернатором края Олегом Кожемяко", - сообщила Леонова. По ее словам, другой филиал МГАХ будет открыт в Калининграде. "Я вылетаю в Калининград 26 февраля для встречи с губернатором", - сказала Леонова, тем самым в очередной раз подтвердив, что отмечает двойной юбилей в рабочем режиме.

Во имя русского балета

Марина Константиновна Леонова родилась 18 февраля 1949 года в Москве. Заниматься танцами начала в семилетнем возрасте в Московском дворце пионеров. Потом поступила в знаменитое Московское академическое хореографическое училище (МАХУ) в класс прославленной балерины, народной артистки СССР, да и к тому же директора МАХУ Софьи Головкиной.

Закончив МАХУ в 1969 году, Леонова сразу была принята в балетную труппу Большого театра. На главной сцене страны она танцевала ровно 20 лет (до 1989 года), исполняя сольные партии в спектаклях классического и современного репертуара. В их числе были Одетта-Одиллия в "Лебедином озере" Петра Чайковского, Мирта в "Жизели" Адольфа Адана, Повелительница дриад в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Мехмене Бану в "Легенде о любви" Арифа Меликова, Эгина в "Спартаке" Арама Хачатуряна, Хозяйка Медной горы в "Каменном цветке" Сергея Прокофьева, Жар-птица в одноименном балете Игоря Стравинского.

Завершив артистическую карьеру, Марина Леонова вновь вернулась в Московскую академию хореографии уже в ранге преподавателя. При этом сама она параллельно продолжила учебу, закончив педагогический факультет ГИТИС, где занималась на курсе великой балерины Марины Семеновой.

С 1994 года Леонова - доцент, в 1999 году она становится профессором, в 2001 году ее назначают и.о. ректора. В 2003 году Леонова избрана на должность ректора академии, которую занимает по сей день. "Уже шестнадцать лет", - сказала Марина Константиновна.

"Я люблю академию, это мой родной дом", - признается Леонова. Свою безграничную любовь к искусству танца она ежедневно передает сотням своих учеников, и ее собственная дочь пошла по стопам матери. Анна Леонова закончила Московскую академию хореографии, танцевала в Большом театре, где сейчас является балетмейстером-репетитором.

Заслуги Марины Леоновой перед искусством русского балета получили высокую оценку. В 2003 году ей присвоено звание народной артистки РФ. Она награждена орденами Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Является лауреатом премии правительства РФ в области культуры (2011).