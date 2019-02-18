Картины Куинджи вернутся в Русский музей из Москвы к началу марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Более сотни работ Архипа Куинджи, которые были предоставлены Русским музеем для выставки в Третьяковской галерее, вернутся в Санкт-Петербург из Москвы к началу марта, сообщили ТАСС в пресс-службе Русского музея. Картина "Ай-Петри. Крым", которая была похищена, а затем возвращена на выставку, будет доставлена вместе с остальными произведениями из коллекции Русского музея.

"116 произведений Архипа Куинджи вернутся в Русский музей после завершения выставки Третьяковской галерее к началу марта. Сейчас специалисты Русского музея упаковывают картины и готовят их к транспортировке. В Петербург произведения будут доставлены специально оборудованным автотранспортом с соблюдением необходимых климатических условий", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС директор Русского музея Владимир Гусев, музей ожидает возвращения своих экспонатов примерно через две недели. По его словам, при транспортировке произведений искусства будут соблюдаться стандартные меры безопасности по уже отработанной технологии. "Меры понадобятся, это надо, но мы все время это делаем. Мы в год делаем 40 выставок, у нас сейчас уехала в Москву лучшая часть Репина из нашей коллекции, мы постоянно этим занимаемся", - сказал Гусев.

Выставка Куинджи в Москве проходила с 6 октября 2018 по 17 февраля 2019 года. На ней было представлено более 180 избранных произведений художника из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев Азербайджана, Белоруссии и из частной коллекции. 27 января из экспозиции была похищена картина "Ай-Петри. Крым", на следующее утро подозреваемого в краже задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области, похищенную картину нашли на стройке в Одинцовском районе Подмосковья и вернули на выставку. После ее обследования специалисты подтвердили ее подлинность и дали заключение, что ей потребуется незначительная реставрация.

Как сообщили в пресс-службе Русского музея,"картину "Ай- Петри. Крым" после проведения реставраторами необходимых профилактических работ и другие произведения художника зрители смогут увидеть на временной экспозиции в Михайловском дворце, посвященной крымским видам в творчестве Куинджи.

Архип Иванович Куинджи (1842-1910) - пейзажист лирико- романтического направления, один из самых ярких русских художников XIX столетия. Автор полотен "Лунная ночь на Днепре", "Красный закат над Днепром", "Березовая роща" и др.