Группа Queen выступит на церемонии вручения премий "Оскар"

"Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия? - говорится в cообщении. - Мы приветствуем группу Queen и вокалиста Адама Ламберта на церемонии вручения "Оскаров".

Картина "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991) выдвинута в нынешнем году в числе претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Ранее она уже была отмечена премией "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Главные роли исполнили Рами Малек, Гвилим Ли, Бен Харди и Джозеф Маццелло.

Ранее стало известно, что на церемонии вручения "Оскаров" выступят также Леди Гага и Брэдли Купер с выдвинутой на "Оскар" песней Shallow из мелодрамы "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) о любви исполнителя в стиле кантри и начинающей певицы. Исполнительница Бетти Мидлер сообщила в Twitter, что исполнит выдвинутую на "Оскар" песню The Place Where Lost Things Go из фильма режиссера Роба Маршалла "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns, 2018).

91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.