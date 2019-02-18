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Оскар – 2019

Группа Queen выступит на церемонии вручения премий "Оскар"

Также на церемонии выступят Леди Гага и Брэдли Купер с песней Shallow из мелодрамы "Звезда родилась"
Описание
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Британская рок-группа Queen выступит в предстоящее воскресенье на церемонии вручения кинопремий "Оскар" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила в понедельник в Twitter Американская академия киноискусств.

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"Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия? - говорится в cообщении. - Мы приветствуем группу Queen и вокалиста Адама Ламберта на церемонии вручения "Оскаров".

Картина "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991) выдвинута в нынешнем году в числе претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Ранее она уже была отмечена премией "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Главные роли исполнили Рами Малек, Гвилим Ли, Бен Харди и Джозеф Маццелло.

Ранее стало известно, что на церемонии вручения "Оскаров" выступят также Леди Гага и Брэдли Купер с выдвинутой на "Оскар" песней Shallow из мелодрамы "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) о любви исполнителя в стиле кантри и начинающей певицы. Исполнительница Бетти Мидлер сообщила в Twitter, что исполнит выдвинутую на "Оскар" песню The Place Where Lost Things Go из фильма режиссера Роба Маршалла "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns, 2018).

91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

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