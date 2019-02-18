Кинематографическое общество в США организовало показ киноэпопеи Бондарчука "Война и мир"

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Киноэпопея Сергея Бондарчука (1920-1994) "Война и мир" по роману Льва Толстого (1828-1910) в тщательно восстановленном виде будет демонстрироваться на этой неделе четырьмя частями в Линкольн-центре по инициативе Кинематографического общества США. Как сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на профессора Вермонтского университета Денизу Янгблад, автора книги "Война и мир" Бондарчука: от литературной классики к советскому эпосу", тщательно восстановленная картина "пережила возрождение" и считается одной из самых важных киноработ советской эпохи.

"Не будет преувеличением сказать, что снятая Сергеем Бондарчуком в 1960-х годах киноверсия романа Льва Толстого "Война и мир" - это выдающаяся работа, повторить которую никогда не удастся, - отметила The New York Times. - Если бы кто-то попытался это сделать, то режиссеру пришлось бы получить доступ к таким же ресурсам, которые имел в своем распоряжении Бондарчук - практически неограниченный бюджет, произведения искусства из лучших музеев России, тысячи статистов-военнослужащих Советской Армии, а также инженерное оборудование батальных сцен, которые тогда снимались без использования компьютерной графики".

"Невероятная по масштабам поддержка, оказанная при съемках фильма, заметна в каждом великолепном кадре этой продолжающейся семь часов киноэпопеи, - подчеркивает газета. - Она потрясает, в особенности при просмотре новой, только что восстановленной оцифрованной версии, которую Кинематографическое общество Линкольн-центра демонстрирует в самом крупном кинозале центра - театре Уолтера Рида".

"Если и есть какой-то фильм, который просто обязательно смотреть на большом экране, то "Война и мир" - именно такой фильм, - привела газета мнение продюсера компании Criterion Куртиса Тсу. - Другого просто быть не может".

Кинолента "Война мир" Сергея Бондарчука в 1969 году была отмечена кинопремией "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".