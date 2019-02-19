Власти Псковской области рассказали, кто возглавит объединенный музей региона

ПСКОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Руководителем объединенного музея Псковской области, который по решению Минкультуры получит федеральный статус, станет "третье лицо". Действующие директора музеев, на базе которых будет создаваться новое учреждение, не будут назначены на эту должность, сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева в ходе заседания Общественной палаты Псковской области по вопросам объединения музеев.

Ранее сообщалось, что сотрудники Псковского музея- заповедника выступили против создания объединенного учреждения на базе Изборского музея, опубликовав открытое письмо, в котором выразили опасения, что объединение может грозить "развалом фондов, утратой исторического имени и престижа одного из старейших музеев России". Позже региональные власти заявили, что фонды Псковского и Изборского музеев при объединении сохранятся в полном объеме, а сокращение сотрудников обоих учреждений не планируется. Решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее говорил о том, что федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации как Псковского Кремля, так и Изборской крепости.

"[Губернатором] принято решение о том, что ни один из действующих директоров не займет пост генерального директора [объединенного музея], это будет "третье лицо". Принято решение, что советником [губернатора] по сопровождению процесса объединения будет Александр Голышев", - сказала Малышева.

По ее словам, в процессе объединения Псковский и Изборский музеи войдут на равных правах в состав одного юридического лица. "Будет реорганизация путем слияния, которая предполагает объединение двух музеев. То есть никто ни к кому не присоединяется, они входят в состав юрлица, мы идем путем слияния, когда на равных правах два музея входят в состав юрлица", - уточнила председатель комитета Псковской области по культуре.

Малышева также уточнила, что руководить объединенным музеем будет генеральный директор, а в его подчинении будут руководители Псковского и Изборского музеев. "По структуре это следующее: это генеральный директор, объединенная бухгалтерия и дальше две параллельные существующие линии - два совершенно самостоятельных, не пересекающихся друг с другом структурных подразделения со своими руководителями и со своими штатами. То есть мы не стали объединять ни кадровую деятельность, ни закупки, мы постарались минимизировать какие-либо перемещения, которые всегда пугают сотрудников, какие-либо переименования их должностей и не касались заработной платы. <...> Создан проект штатного расписания, который сохраняет все рабочие места сотрудников, сохраняет наименования их должностей, функционал, уровень заработной платы, то есть мы постарались создать объединенный музей", - рассказала Малышева.