Псковская область направила в Минкультуры РФ документы по созданию объединенного музея

ПСКОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация Псковской области направила в Минкультуры РФ документы по созданию в регионе объединенного музея, который по решению министерства должен получить федеральный статус. Об этом сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева в ходе заседания Общественной палаты региона по вопросам объединения музеев.

Ранее сообщалось, что сотрудники Псковского музея-заповедника выступили против создания объединенного учреждения на базе Изборского музея, опубликовав открытое письмо, в котором выразили опасения, что объединение может грозить "развалом фондов, утратой исторического имени и престижа одного из старейших музеев России". Позже региональные власти заявили, что фонды Псковского и Изборского музеев при объединении сохранятся в полном объеме, а сокращение сотрудников обоих учреждений не планируется. Решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее говорил о том, что федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации как Псковского Кремля, так и Изборской крепости.

"Мы очень оперативно, даже опережая сроки, установленные по предоставлению документов в Министерство культуры РФ, предоставили всю исчерпывающую документацию: и касающуюся имущества, и касающуюся музейных коллекций, и финансово-экономической деятельности, и перспектив, и земельных вопросов. Это целые тома, которые были нами совместно отработаны и направлены в Министерство культуры", - сказала Малышева.

Она добавила, что псковские власти завершили создание перечня недвижимого имущества музеев. "Создан единый перечень основного имущества, земельных участков, то есть на сегодняшний день недвижимое имущество все сформировано, завершены все процедуры", - отметила Малышева.

О музеях

Псковский музей-заповедник является одним из старейших в России, был открыт усилиями псковских краеведов в 1876 году. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение.

Кроме того, в состав музея входят восемь филиалов, среди которых единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (писала под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты XVII века, Приказная палата XVII века, Мирожский монастырь (XII-XVII вв.).

Музей-заповедник "Изборск" основан в 1964 году, с 1970 года был филиалом Псковского музея-заповедника, с 1996 года стал самостоятельным учреждением. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы. В составе музея-заповедника "Изборск" также числится музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.