Фильмы-участники Венецианского кинофестиваля покажут в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Фильмы-участники 75-го Венецианского кинофестиваля будут показаны в Москве в рамках Х Фестиваля итальянского кино "Из Венеции в Москву", который откроется в столице 20 февраля. В программе фестиваля - ретроспектива художественных и документальных итальянских кинофильмов, представленных на последней биеннале в Венеции.

"Программа в этом году чрезвычайно богата, есть две основные линии. В этом году мы ставим задачу показать жанровое и тематическое разнообразие итальянского кино. Также, конечно, одной из главных тем фестиваля стала фигура итальянского кинорежиссера Бернардо Бертолуччи", - сказал министр-советник посольства Италии Гуидо Де Санктис в среду на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда отметила, что целью фестиваля является поиск фильмов, которые смогли бы заинтересовать российскую публику. "Те девять фильмов, которые будут представлены в рамках фестиваля, они все разные, но есть красная нить, которая их всех объединяет", - подчеркнула Страда.

Фильмом открытия юбилейного фестиваля станет основанная на реальных событиях лента Роберто Андо "Похищение Караваджо". Сюжет фильма вращается вокруг исчезновения знаменитой картины Микеланджело Меризи, вошедшего в мировую историю под именем Караваджо, "Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском". Ровно 50 лет назад она была похищена из оратория Сан-Лоренцо в Палермо, и с тех пор является одним из самых разыскиваемых произведений искусства в мире. В 2018 году в Италии возобновили международное расследование, благодаря появившейся новой информации из показаний раскаявшегося мафиози.

Также в программе фестиваля фильм-участник конкурсной программы "Венецианская классика" "Вакантное место" о жизни простого мальчика, которому удалось получить должность в крупной компании, документальная картина режиссеров Джанкарло Роланди и Федерико Понтиджа "24/25: кино и телевидение" о взаимоотношении совершенно разных и в то же время не существующих друг без друга жанров, комедия режиссера Джанни Альфонсо Пачинотти "Самый счастливый парень на свете" об итальянском мультипликаторе Джипи.

Посвящение Бертолуччи

Организаторы фестиваля решили почтить память великого итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи, скончавшегося в ноябре прошлого года, показом его картины "Двадцатый век". Главные роли в фильме исполнили Роберт де Ниро и Жерар Депардье.

На фестиваль приехал итальянский режиссер Стефано Консильо, чтобы представить свой фильм "Да здравствует Джузеппе!" о младшем брате Бернардо Бертолуччи. "Джузеппе Берталуччи был режиссером кино, телевидения, театра, он также был сценаристом для своего брата Бернардо. Я рассказываю историю художника и великого интеллектуала, но, прежде всего, историю человека, который всю жизнь сражался с образом своего отца - великого поэта. Фильм о человеке, который всю свою жизнь пытался конкурировать со своим отцом, отчасти это фильм обо всех нас", - подчеркнул режиссер.

Ретроспектива "Из Венеции в Москву" организована Итальянским институтом культуры в Москве при сотрудничестве с Венецианской биеннале и при поддержке "Банка Интеза". Киносмотр пройдет в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" с 20 по 24 февраля.