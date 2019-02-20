Денис Мацуев даст три концерта на фестивале искусств в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Известный пианист, народный артист России Денис Мацуев выступит 7, 8 и 9 марта в Гонконге в рамках открывающегося здесь ежегодного фестиваля искусств. Он примет участие в его программе второй год подряд и станет одной из главных приглашенных звезд, сообщили корреспонденту ТАСС организаторы.

Примечательно, что все три концерта не будут повторением - каждый раз предусмотрена новая программа. Так, 7 марта в исполнении российского виртуоза прозвучат произведения Петра Чайковского: "Времена года", "Размышление", "Большая соната".

На следующий день мастер разделит сцену с четырьмя своими юными подопечными - лауреатами престижного международного конкурса Grand Piano Competition в Москве, основателем которого он является. На конкурс съезжаются юные пианисты из разных стран в возрасте до 16 лет. И наконец, третий концерт называется "Мацуев и друзья играют джаз". Все билеты давно раскуплены.

Ежегодный Гонконгский фестиваль искусств проводится с 1973 года, с каждым годом становясь все более масштабным и интересным. В его программе представлены все жанры: опера, балет, мюзикл, драматические спектакли, концерты классической музыки и цирковые представления. Это крупное культурное мероприятие продлится больше месяца - с 21 февраля по 23 марта.