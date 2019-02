Guardian: в DC Comics решили не выпускать комикс об Иисусе Христе

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Издательский дом DC Comics отменил запланированный на март релиз серии комиксов The Second Coming ("Второе пришествие"), рассказывающей о возвращении Иисуса Христа на землю в альтернативной реальности и его совместных с супергероями похождениях. Об этом сообщает газета The Guardian.

Решение было принято после того, как организация по защите интересов христиан и противодействию абортам, ЛГБТ и эвтаназии CitizenGO собрала 200 тыс. подписей под петицией, требовавшей воспрепятствовать выходу комиксов. "А почему бы DC Comics не выпустить подобный контент о ключевых фигурах других религий, например, о [пророке] Мухаммеде или Будде, - говорится в петиции. - Эти материалы неприемлемы и кощунственны". Теперь создатели комикса сценарист Марк Рассел и иллюстратор Ричард Пэйс потребовали вернуть им права на комикс, опасаясь изменений в сюжете. Издателям же приходится уведомлять ретейлеров о том, что комиксы не поступит в продажу 6 марта.

Серия иллюстрированных историй должна была рассказать читателям о пришествии Иисуса в мир, где его паства больше полагается на супергероя Санмэна, чем на самого Иисуса. Позже персонажи начинают работать над спасением мира вместе.

Рассел не исключил, что изначальная версия комикса может выйти у другого посредника. "Мы хотим найти издателя, который сможет донести [работу] до фанатов в ближайшем будущем. Надеемся, что сможем объявить о новом "доме" очень скоро", - сказал автор.

В комментарии специализированному порталу Syfy Wire представители CitizenGO расценили отмену релиза как победу. "Многие дети растут, читая о таких легендарных супергероях DC, как Бэтмен, Супермен или Чудо-женщина. Было бы позорным продавать ложный образ Иисуса как равного этим персонажам", - сказали правозащитники.

"Думаю, религиозные фундаменталисты и критики, которые пытаются воспрепятствовать выходу в свет комикса Second Coming заинтересованы не столько в защите имени Христа, сколько в своей возможности диктовать, как о нем рассказывать <...> У них, возможно, есть подозрения (вполне верные), что мы пародируем не Христа, а их самих, то, как они превращают учение о милосердии к бессильным в своекорыстный инструмент сильных", - сказал автор сценария Рассел.

Марк Рассел известен своей серией комиксов "Флинстоуны" по мотивам одноименного популярного мультсериала 1960-х годов. Однако в остальных его работах прослеживается преимущественно христианская тема. В 2013 году вышел его графический современный пересказ Библии God Is Disappointed in You ("Бог в тебе разочарован"), а в 2016 - иллюстрированная книга о неканонических христианских и иудейских текстах Apocrypha Now ("Апокриф сейчас").