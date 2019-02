Mirror: букмекеры считают, что новым Бондом может стать американский актер

"Джастин Хартли, безусловно, был бы шокирующим выбором на роль Джеймса Бонда, но у нас есть ряд игроков, которые поддерживают американца в качестве следующего агента 007", - приводит газета слова официального представителя букмекерской конторы Coral Гарри Эйткенхеда.

42-летний Хартли известен ролями в ленте "Страсти" и научно-фантастическом сериале "Тайны Смолвиля".

Ранее в числе наиболее вероятных претендентов на роль Бонда называли также шотландского актера Ричарда Мэддена, сыгравшего в сериалах "Игра престолов", "Медичи: Повелители Флоренции" и "Телохранитель". Шансы сменить Крэйга, по оценкам букмекеров, есть и у английского актера Джеймса Нортона, сыгравшего в сериалах Би-би-си "МакМафия" и "Война и мир".

К настоящему времени о британском шпионе снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд. В четырех последних фильмах бондианы роль агента 007 исполнил британский актер Дэниэл Крэйг. Помимо Крэйга, суперагентами были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

В 25-м фильме о шпионе также сыграет Крейг. Планируется, что съемки этой картины начнутся в марте, а в прокат она выйдет в 2020 году.

Актером, снявшимся в самом большом числе официальных фильмов о Бонде, является Роджер Мур. Он сыграл в картинах "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973) и "Человек с золотым пистолетом" (The Man with the Golden Gun, 1974) Гая Хэмилтона, "Шпион, который меня любил" (The Spy Who Loved Me, 1977) и "Лунный гонщик" (Moonraker, 1979) Льюиса Гилберта, "Только для твоих глаз" (For Your Eyes Only, 1981), "Осьминожка" (Octopussy, 1983) и "Вид на убийство" (A View to a Kill, 1985) Джона Глена.

Первый фильм о приключениях Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.