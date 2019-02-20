Фестиваль "Виртуозы флейты" при участии солистов из Европы открывается в Мариинском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Третий международный фестиваль "Виртуозы флейты" при участии солистов из Европы открывается в четверг в Мариинском театре. В течение пяти дней вместе с российскими музыкантами здесь выступят их коллеги из Австрии, Франции и Швейцарии, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-центре театра.

"С 21 по 25 февраля в Мариинском театре в третий раз пройдет международный фестиваль "Виртуозы флейты", включающий музыку для этого инструмента разных эпох и стилей - от старинной до новых сочинений, премьеры которых состоятся на фестивале. В Концертном зале Мариинского театра и камерных залах Мариинского-2 флейта будет звучать соло, в ансамбле с другими инструментами и в сопровождении оркестра", - рассказали в пресс-центре.

Фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения Теобальда Бёма (1794-1881 годы) - немецкого флейтиста, композитора, музыкального мастера, создателя современной модели флейты. Его музыка будет звучать в разных концертных программах фестиваля, а о его жизни и творчестве расскажет на лекции-концере праправнук изобретателя Людвиг Бём.

Среди участников форума - флейтисты Симфонического оркестра Мариинского театра и приглашенные солисты из ведущих зарубежных коллективов: Жюльен Бодиман (Лионская консерватория, оркестр Национальной оперы Лиона), Матвей Демин (оркестр Тонхалле, Цюрих) и Вальтер Ауэр (Венский филармонический оркестр). Все они, помимо участия в концертах, проведут открытые мастер-классы для учащихся средних специальных музыкальных учебных заведений, студентов и аспирантов музыкальных вузов России.

На открытии фестиваля при участии 13 флейтистов, наряду с произведениями Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Жака Ибера, состоится премьера "Танго-фантазии" Алексея Позина - композитора и валторниста, играющего в оркестре Мариинского театра. Еще одна российская премьера ждет слушателей на закрытии фестиваля, 25 февраля, где прозвучит Концерт для флейты с оркестром "Выход к свету дня" современного французского композитора Гийома Коннесона. В программу вечера "Романтический концерт для флейты с оркестром" включены сочинения для этого инструмента, которые являются репертуарными и дискографическими редкостями, а некоторые из них до сих пор не изданы и существуют только в рукописях. Авторы этих опусов - предвестники или последователи романтической традиции в музыке - Феликс Мендельсон, Петер фон Винтер, Теобальд Бём, Карл Мария фон Вебер, Франц Данци, Карл Райнеке.