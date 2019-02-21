Претендентов на кинопремию "Ника" объявят в Москве 27 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Номинантов старейшей национальной кинопремии "Ника" объявят 27 февраля на заседании Российской академии кинематографических искусств, основанной Юлием Гусманом в 1987 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба дирекции академии.

"Двадцать седьмого февраля в киноклубе "Эльдар" состоится заседание членов Российской академии кинематографических искусств, где объявят номинантов национальной кинематографической премии "Ника" за 2018 год", - отметили в дирекции. Также на встрече объявят и обладателей почетных призов. Предполагается, что церемония награждения победителей пройдёт в Москве 30 марта.

Пока в так называемый лонг-лист включены 40 картин, претендующих на звание "Лучший игровой фильм". Это, в частности, "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Лето" Кирилла Серебренникова, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Собибор" Константина Хабенского, а также "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

В главной номинации выдвинута и "Война Анны" Алексея Федорченко, которая уже получила российскую кинонаграду "Золотой орел". Также в лонг-листе представлены ленты, входившие в число главных претендентов на "Золотого орла" - "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Спитак" Александра Котта и "Лед" Олега Трофима.

Среди номинантов нет лишь фильма Антона Мегердичева "Движение вверх", ставшего рекордсменом по сборам в 2018 году. "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова", которая создала эту картину, традиционно не участвует в борьбе за "Нику". Так было, в частности, с лентами "Экипаж" и "Легенда номер 17".

"Нику" вручат и лауреатам в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". Кроме того, награды получат самые достойные операторы, сценаристы, художники по костюмам, композиторы и многие другие. Среди претендентов на победу - Мария Аронова, Юлия Ауг, Виктория Исакова, Елена Коренева, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Сергей Безруков, Рома Зверь, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков, Константин Хабенский.