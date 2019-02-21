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Принцесса Монако Стефания приедет в Москву, чтобы посмотреть цирковое шоу "Бурлеск"

Она проведет в Москве один день

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Принцесса Монако Стефания приедет в Москву 7 марта, чтобы посмотреть новое шоу Королевского цирка Гии Эрадзе "Бурлеск" в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом в четверг сообщил генеральный директор цирка Максим Никулин на пресс-конференции, посвященной премьере шоу.

"Она приезжает сюда на один день 7 марта, чтобы посмотреть полноценный спектакль. Ей интересно, поэтому на один день она прилетит. Это дорогого стоит", - сказал он.

Директор и художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк" Гия Эрадзе на пресс-конференции отметил, что певец Филипп Киркоров исполнил новую песню специально для шоу. "Бурлеск" - это праздник, начиная от атмосферы до начала спектакля, до последнего эпилога, которым мы заканчиваем программу, - замечательной песни, которая специально была написана композитором Алексеем Гарнизовым и которую с удовольствием любезно согласился и спел сам король эстрады - Филипп Киркоров. Она сегодня впервые прозвучит для зрителя", - подчеркнул Эрадзе.

Князь Монако Ренье III основал Международный цирковой фестиваль, который впервые прошел в 1974 году. Наивысшую награду фестиваля в Монте-Карло "Золотой клоун" артисты считают цирковым "Оскаром". В 2014 году впервые в истории фестиваля все главные награды достались представителям российской школы.

Теги
МонакоРоссияКиркоров, Филипп Бедросович
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