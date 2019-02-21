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Минкультуры проведет аудит кинофестивалей, получающих господдержку

По словам замглавы министерства Павла Степанова, "нужно понять, какие из этих фестивалей достигают целей"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует провести аудит кинофестивалей, которым оказывает господдержку. Об этом сообщил журналистам в четверг замглавы министерства Павел Степанов.

"Мы поддерживаем десятки фестивалей - как международных, так и российских, которые проводятся на территории Российской Федерации, - сказал он. - Здесь тоже нужен, если хотите, определенный аудит этих фестивалей. Нужно понять, какие из этих фестивалей достигают целей".

По его словам, есть много успешных смотров. "Но, возможно, какие-то из фестивалей недостаточно выполняют свою функцию, - подчеркнул Степанов. - Цель любого фестиваля - привлечь дополнительное внимание зрителя, а не создавать какой-то "междусобойчик" из года в год".

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