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В Минкультуры предложили ввести квоты на бесплатные билеты для студентов театральных вузов

По мнению министра Владимира Мединского, можно предусмотреть квоту в несколько мест от каждого федерального театра

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил ввести квоты на бесплатные билеты в театры для студентов подведомственных театральных вузов. Об этом он заявил в четверг на встрече с преподавателями ГИТИСа.

"Можно предусмотреть квоту в несколько мест для студентов театроведческих и режиссерских факультетов каждого театрального вуза", - цитирует Мединского пресс-служба ведомства.

По его словам, это могла бы быть квота от каждого федерального театра ГИТИСу, Театральному институту имени Щукина, Высшему театральному училищу имени Щепкина, Школе-студии МХАТ и другим вузам.

"Мы можем написать соответствующие сопроводительные письма в театры, а ректораты пусть с ними договорятся", - добавил он.

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