Оперные певцы Мариинского театра выступили в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Концерт симфонического оркестра филиала Мариинского театра в Северной Осетии прошел во Владикавказе с участием оперных певцов театра из Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе филиала.

"На концерте выступили солистка академии молодых оперных певцов Мариинского театра Мария Баянкина и солист Мариинского театра Глеб Перязев. Концерт прошел с большим успехом, публика очень тепло приняла выступление оркестра и солистов", - сказал собеседник агентства.

Открылся концерт оркестра под управлением заслуженного артиста Северной Осетии Заурбека Гугкаева исполнением струнного квартета №8 в пяти частях Дмитрия Шостаковича. Квартет, впервые исполненный 2 октября 1960 года в Ленинграде и вызвавший колоссальный резонанс среди музыкантов и слушателей, посвящен памяти жертв фашизма и войны. Это единственное написанное за рубежом произведение Шостаковича.

Во втором отделении концерта прозвучало произведение Шостаковича - симфония № 14. Она посвящена английскому композитору Бенджамину Бриттену и написана для камерного оркестра и двух певцов-солистов, в роли которых на концерте во Владикавказе выступили Баянкина и Перязев. Шостакович писал о своем произведении: "Я хочу, чтобы после исполнения симфонии слушатели уходили с мыслью: жизнь прекрасна!".