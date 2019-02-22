Путин поручил проверить исполнение регионами полномочий по охране культурного наследия

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Полномочия региональных органов власти в части охраны объектов культурного наследия будут проанализированы и при необходимости изъяты. Такой пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, который провел президент РФ Владимир Путин 15 декабря 2018 года.

"Правительству РФ [поручено] обеспечить проведение проверки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ по осуществлению переданных им полномочий РФ в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. При необходимости изъять такие полномочия у органов государственной власти субъектов РФ", - говорится в документе.

Путин предписал представить ему первый доклад по этой теме до 15 октября 2019 года, а затем готовить такой отчет ежеквартально.

Кроме того, президент распорядился "разработать и внедрить систему непрерывного мониторинга эффективности осуществления субъектами РФ переданных им полномочий РФ в сфере культуры". Сроком исполнения этого поручения установлено 1 декабря 2019 года.