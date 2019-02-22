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Ожившие полотна Ван Гога. В Париже открылась мультимедийная выставка художника

Картины спроецированы на стены литейного завода XIX века
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Описание
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

22 февраля в центре цифрового искусства "Мастерская света" (Atelier des Lumières) в Париже открылась мультимедийная выставка "Ван Гог: Звездная ночь".

Как сообщается на сайте центра, на выставке представлены многочисленные картины Винсента Ван Гога: от "Едоков картофеля" (1885), "Подсолнухов" (1888), "Звездной ночи" (1889) до "Спальни в Арле" (1889). Работы художника спроецированы на стены и пол выставочного пространства, расположенного в отреставрированном здании литейного завода XIX века. 
 
Выставка организована культурным фондом Culturespaces под художественным руководством Джанфранко Яннуцци, Рената Гатто и Массимилиано Сиккарди. За музыкальное сопровождение отвечает композитор Лука Лонгобарди.

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