В Петербургском музее артиллерии представили около 300 кортиков со всего мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи накануне Дня защитника отечества представил выставку "Кортики мира", где собраны порядка 300 образцов этого вида холодного оружия со всего мира. На выставке собраны образцы XVIII, XIX и XX веков из стран Европы, Азии, Африки, США и других стран.

"Кортики - короткоклинковое оружие, которое носится с офицерской формой, является символом мужества, достоинства и чести офицера. Традиция его ношения возникла давно - родоначальниками выступили английские флотские офицеры, которые стали использовать кортики как замену для длинных и неудобных в абордажном бою шпаг. Потом кортики распространились по всей Европе и по всему миру, их носят до сих пор, несмотря на кажущуюся анахроничность холодного оружия", - сказал соавтор выставки Дмитрий Федурин.

Парадным оружием для морских кадетов, унтер-офицеров и офицеров кортик стал на рубеже XVIII-XIX века. А уже в начале XIX века появились первые упоминания об этом оружии в качестве части униформы в приказах по флотам Англии, Нидерландов, Швеции и России. На выставке также представлены морские кортики бельгийского производства со складным лезвием.

С годами традиция ношения кортиков была перенята также азиатскими военными. Так, в 1913 году, после провозглашения Китая республикой, для морских офицеров был принят кортик, похожий на английский морской мичманский.

На выставке в Музее артиллерии можно увидеть кортики разных государств - Австрии, Албании, Аргентины, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Норвегии, Португалии, России, США, Турции, Франции, Швейцарии, Японии и других стран.