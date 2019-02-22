Эксперт: дополнительное финансирование выведет детское кино на новый уровень развития

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Увеличение государственного финансирования отечественных фильмов для детской и семейной аудитории позволит вывести этот сегмент кинорынка на новый уровень развития. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС продюсер, генеральный директор студии "Дирекция кино" Анатолий Максимов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наделить Фонд кино функциями по поддержке производства отечественных детских и анимационных фильмов, предусмотрев ежегодное увеличение субсидии на поддержку российской кинематографии на 1 млрд рублей. Соответствующее поручение по итогам заседания президентского совета по культуре и искусству, которое состоялось 15 декабря 2018, опубликовано на сайте Кремля.

По словам Максимова, создание картин для детской и семейной аудитории связано с высокими профессиональными и техническими требованиями. "Детское кино - сложнопостановочное, нужен высокий уровень развития киноиндустрии и профессиональная компьютерная графика. Увеличение государственной поддержки может продвинуть нас дальше, это правильная стратегия, и правильно увеличивать ее с семейного кино. На мой взгляд, это наиболее адекватная форма поддержки", - подчеркнул продюсер.

Максимов отметил, что дети - это "самая непосредственная аудитория". "У детей нет четких представлений о хорошем и плохом. Поколения выросли на чужом [кинематографе], и это скажется, к сожалению, потому что они запрограммированы на другую ценностную систему", - добавил он.

Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов сообщил ТАСС о готовности выполнить поставленную президентом задачу. "Теперь должно быть поручение правительства, и будем действовать", - сказал он.