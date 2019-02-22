Сумма сделок по продажам российских фильмов на Европейском кинорынке достигла $2 млн

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Объем сделок по продажам фильмов российских компаний, представленных на стенде "Роскино" на Европейском кинорынке (EFM) в Берлине, составил порядка $2 млн. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании "Роскино".

"Представители российских компаний довольны итогами продаж, общая сумма сделок, по предварительным подсчетам, составила около $2 млн", - цитирует пресс-служба генерального директора "Роскино" Екатерину Мцитуридзе.

Мцитуридзе также отметила, что фильмы российских режиссеров-дебютантов Александра Горчилина и Александра Золотухина, которые были представлены на кинофестивале в Берлине, вызвали позитивный резонанс в профессиональной среде.

По предварительным данным пресс-службы, новые проекты российских компаний, представленных на стенде "Роскино" на Европейском кинорынке, были проданы закупщикам из более чем 45 стран.

В рамках мероприятия на стенде "Роскино" было представлено более 40 новых российских фильмов, а более 25 российских компаний, включая Central Partnership, WIZART, Art Pictures Studio, концерн "Мосфильм", All Media, "Марс Медиа", Russian World Vision, представили свои проекты. EFM в этом году посетило более 9 тыс. гостей, включая около 1, 5 тыс. байеров, 480 экспонентов и представителей международной индустриальной прессы.