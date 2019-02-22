СМИ: актера Джусси Смоллетта решили убрать из двух последних серий 5-го сезона "Империи"

ТАСС, 22 февраля. Исполнительные продюсеры американского телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) приняли решение убрать персонажа, роль которого исполняет актер Джусси Смоллетт, ранее обвиненный в обращении в полицию по заведомо ложному поводу, из двух последних серий пятого сезона. Об этом в пятницу говорится в заявлении создателей шоу, текст которого приводит портал BuzzFeed.

"На протяжении последних пяти лет Джусси был важным членом нашей семьи под названием "Империя", и мы очень за него беспокоимся", - отмечают Ли Дэниелс, Дэнни Стронг и еще пятеро продюсеров серила. По их словам, хотя "обвинения являются весьма тревожными", они "доверяют правовой системе".

"Мы также осознаем, какое влияние данный процесс оказывает на актеров и членов съемочной группы, которые работают над нашим шоу, и, чтобы избежать дальнейших перебоев в съемочном процессе, мы решили убрать роль "Джамала" из двух последних эпизодов сезона", - говорится в заявлении.

В конце января стало известно, что Смоллетт был госпитализирован после того, как на него якобы было совершено нападение на одной из улиц Чикаго. Вскоре стражи порядка заподозрили актера в инсценировке нападения. По их данным, Смоллетт решился на такую выходку, так как был недоволен своей зарплатой.

В четверг актер был задержан полицией, однако позднее его отпустили под залог в размере $100 тыс.

Джусси Смоллетт - темнокожий уроженец штата Калифорния - известен по ролям в фильмах "Чужой: Завет" (Alien: Covenant, 2017), "Маршалл" (Marshall, 2017), а также в ряде сериалов, включая сериал "Империя" (Empire), повествующий о музыкальном продюсере, который узнает о том, что он неизлечимо болен.