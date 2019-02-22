В Индии впервые открылась выставка победителей фотоконкурса им. Андрея Стенина

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 70 фотографий представлены на выставке победителей и лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина, которая открылась в пятницу в Нью-Дели. Как сообщила ТАСС куратор выставки Оксана Олейник, работы с этого международного конкурса впервые показаны в Индии.

"Всего нам были присланы порядка 6 тыс. фотографий, из них было отобрано около 300 работ. Здесь мы представляем 71 из них. Авторы этих фотографий живут в России, а также во многих других странах мира, в их числе есть и два фотографа из Индии", - сказала Олейник.

Экспозиция представлена в одном из престижных выставочных залов индийской столицы во Всеиндийском обществе изобразительного и декоративно-прикладного искусства (All India Fine Arts & Crafts Society).

На открытии экспозиции собрались более 150 человек - профессиональные фотографы из различных изданий, поклонники фотографии, дипломаты, журналисты, представители общественности.

"Индия, которая имеет давние и глубокие традиции журналистики, может внести большой вклад в поддержку духа свободы слова, прав человека и справедливости в мире. Мы бы хотели, чтобы в этом конкурсе принимали участие больше молодых индийских фотографов", - сказал в своем выступлении советник-посланник посольства РФ в Индии Анатолий Каргаполов.

Конкурсные фотографии ранее уже были показаны во многих крупных городах мира, в том числе в Афинах, Тель-Авиве, Мадриде, Стамбуле, Шанхае, Варшаве, Бейруте, Будапеште и других. Конкурс, который организует МИА "Россия сегодня", проводится в память фотографа Андрея Стенина, который работал в таких горячих точках как Египет, Сирия, Ливия. Он погиб в августе 2014 года на востоке Украины при исполнении журналистского долга.