Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев открыл музыкальный фестиваль в Тулузе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ежегодный музыкальный фестиваль Les Musicales franco-russes, созданный по инициативе музыкального руководителя - главного дирижера Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Тугана Сохиева, открылся в пятницу в городе Тулуз. Под управлением маэстро в зале Зернового рынка хор и оркестр Капитолия Тулузы исполнили драматическую легенду Гектора Берлиоза "Осуждение Фауста", сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Собеседница агентства напомнила, что музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев также является руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы, который возглавляет с 2008 года. "На этом посту маэстро прикладывает немало усилий для сближения России и Франции, часто исполняя произведения российских композиторов", - отметила Новикова, подчеркнув, что именно Сохиев выступил инициатором проведения масштабного музыкального фестиваля Les Musicales franco-russes, который ежегодно проходит в Тулузе.

"В этом году почетными гостями фестиваля станут хор и оркестр Большого театра, - сообщила пресс-атташе ГАБТ. - 13 марта в зале Зернового рынка со своей сольной программой выступит хор Большого театра. Затем под управлением Тугана Сохиева в концертном исполнении будут представлены оперы - "Пиковая дама" Чайковского (14 марта) и "Псковитянка" Римского-Корсакова (15 марта)".

Завершится фестиваль 16 марта показом киноленты Леонида Трауберга и Григория Козинцева "Новый Вавилон". "Картина, снятая в 1929 году, стала дебютом в кино Дмитрия Шостаковича, написавшего музыку к этой ленте", - сказала Новикова, добавив, что фестиваль проходит при поддержке мэрии Тулузы.