Первое место конкурса молодых композиторов в Сочи разделили два участника

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Победителями V Международного конкурса молодых исполнителей, который прошел в Сочи в рамках XII Международного Зимнего форума искусств, стали сразу два участника - российский композитор Алексей Попков и представитель Туркменистана Мердан Бяшимов. Об этом сказал во время подведения итогов конкурса артистический директор Международного зимнего фестиваля искусств, профессор, народный артист СССР Юрий Башмет.

"Самое замечательное, что все, кто сегодня показали свой труд и свои произведения, это абсолютно разные миры. Тут нет никакой глобализации: то, что мы все слышали, - это все уникально", - сказал Башмет.

Жюри решило наградить всех участников конкурса. Дипломантами конкурса стали представители России Мирослав Черноусов и Анастасия Вабищевич. Лауреатом третьей степени жюри признало Тобиаса Фанделя из Германии, "серебро" досталось российскому композитору Даниилу Посаженникову.

"Я придумал произведение, оно в голове сформировалось, пару месяцев там было, и в январе перед конкурсом записал ноты примерно за неделю. Старался заранее ни на что не рассчитывать, по принципу "делай, что должен и будь, что будет". Конечно, рад победе", - сказал журналистам Попков.

Для участия в конкурсе было подано 17 заявок из четырех стран мира, во второй тур прошли шесть композиторов из России, Германии и Туркменистана, отобранные по результатам заочного прослушивания. В пятницу, 22 февраля, в Зале камерной и органной музыки Сочи финалисты представили на суд зрителей свои сочинения в жанре фортепианного ансамбля длительностью 10-15 минут (трио, квартет или квинтет).

XII Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством Юрия Башмета с 14 по 24 февраля. За время своего существования он стал главной зимней культурной площадкой России, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры. С 2011 года Сочинский фестиваль стал членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы. ТАСС выступает медиа-партнером XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.