Лучшим фильмом на кинофестивале "Сезар" 2019 года названа драма "Опекунство"

Почетная премия

Почетная премия кинофестиваля "Сезар" вручена американскому актеру Роберту Редфорду, который завершил карьеру в 2018 году.

Британская актриса Кристин Скотт Томас, объявлявшая имя лауреата, напомнила, что Редфорд учился мастерству во Франции, и назвала его великим французским и американским актером. "Роберт Редфорд остался до глубины души американцем, - сказала она. - Могу сказать, что он наш американский идеал. Он стал одним из столпов Голливуда и чемпионом молодого независимого кино, создав фестиваль Sundance.

Когда Редфорд вышел на сцену, чтобы получить статуэтку, зал встретил его минутной овацией. "Я люблю Париж. Я приехал сюда еще в 18 лет как молодой артист. У меня не было денег, мной двигала лишь надежда", - признался он.

"Я навсегда запомню этот опыт, который я получил во Франции, будучи молодым артистом, это сформировало меня. Я глубоко тронут этой честью и хотел бы поблагодарить французскую киноакадемию и всех вас", - заключил он, обращаясь к аудитории.

Редфорд - не только известный актер и режиссер, но и правозащитник, борец за сохранение окружающей среды. Он снялся в более чем 70 фильмах, самые известные из которых - "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), "Афера" (The Sting, 1973), "Три дня Кондора" (Three Days of the Condor, 1975), "Вся президентская рать" (All the President's Men, 1976), "Непристойное предложение" (Indecent Proposal, 1993), "Заклинатель лошадей" (The Horse Whisperer, 1998), "Шпионские игры" (Spy Game, 2001).

В прошлом году актер и режиссер был удостоен почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за выдающийся вклад в мировой кинематограф. В 1981 году он получил премию "Оскар" за режиссуру картины "Обыкновенные люди" (Ordinary People, 1980), а в 2002 году - почетного "Оскара" за пожизненный вклад в кинематограф. В активе звезды Голливуда две государственные награды: французская медаль Почетного легиона и американская президентская медаль Свободы.