Театр Моссовета поставил "Героя нашего времени" по Лермонтову

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Моссовета представит в субботу одну из главных премьер сезона - спектакль "Герой нашего времени" по одноименному роману Михаила Лермонтова в постановке народного артиста РФ Юрия Еремина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

По словам собеседницы агентства, Еремин, один из лучших интерпретаторов классики на российской сцене, постановщик спектаклей по произведениям Достоевского, Тургенева, Чехова, Гоголя, на этот раз обратился к творчеству Лермонтова. Он сам написал пьесу, которую и поставил.

"Взяв за основу главы из первой и второй частей романа "Герой нашего времени" ("Бэла", "Максим Максимыч", "Княжна Мэри" и "Фаталист"), Еремин создал яркий, увлекательный спектакль, в котором есть место динамичному развитию сюжета и серьезным размышлениям о природе человека вообще и о противоречивости характера неординарной личности, какой является Григорий Александрович Печорин", - рассказала представитель пресс-службы. По ее мнению, постановщик внимательно вглядывается в главного героя, не идеализируя его, не оправдывая его дурных поступков, но и не отказывая ему в благородстве и привлекательности.

В центре повествования - история любовных отношений Печорина, его быстро вспыхивающих увлечений и их угасания, страсти и равнодушия, нежности и жестокости, отметила собеседница агентства. Она также привела слова Еремина, который, предпочитая высказываться своими спектаклями, утверждает: "Единственное, чем сегодня можно взять зрителей, так это эмоциональным участием. Если искусство не воздействует на струны души, эмоционально не затрагивает, то оно никому не нужно".

Спектакль Еремина - это не только история скептика и романтика Печорина, это еще и рассказ о гордости, отваге, мужской чести и человеческом достоинстве, дающий срез жизни российского общества начала XIX века, отметила представитель пресс-службы, добавив, что живописное оформление, созданное самим постановщиком спектакля, открывает потрясающую по красоте панораму Кавказа, от горных ландшафтов до роскошных водных курортов.

"В спектакле собрался прекрасный актерский ансамбль, основу которого составила молодежь труппы, - сказали в пресс-службе. - Каждый, даже появляющийся на несколько минут персонаж выписан постановщиком ярко и образно, не говоря уже о главных героях - М. Ю. (персонаж от автора), Максиме Максимыче, Бэле, Грушницком, Вере, Княжне Мэри. В роли Печорина - Нил Кропалов и Дмитрий Подадаев".