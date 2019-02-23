В Екатеринбурге открылись дни режиссера Алексея Балабанова к 60-летию со дня его рождения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Дни режиссера культовых фильмов "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова, приуроченные к 60-летию со дня его рождения, открылись в субботу в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Его киноленту "Груз 200" представила актриса, исполнительница главной роли Агния Кузнецова, передает корреспондент ТАСС.

"Очень рада, что пришли много молодых ребят. Сейчас будет фильм "Груз 200". Это был мой дебют в кино, и встреча с легендарным для меня режиссером, у которого я мечтала сниматься с детства, потому что, когда вышел фильм "Брат", мы с моим двоюродным братом сидели в деревне, по нескольку раз смотрели этот фильм, и я смотрела и кричала: "Я буду сниматься у этого режиссера". И прошло девять лет, и получилось, что мы с ним встретились, и он [Балабанов] утвердил меня на главную женскую роль в этом фильме ["Груз 200"]", - сказала Кузнецова перед показом картины.

Актриса рассказала ТАСС, что для нее было счастьем попасть именно к этому режиссеру и сняться в его киноработе. "Конечно, важно, что [показы проходят в родном городе режиссера]. Хотелось бы, чтобы мероприятия были и на федеральных каналах в память о таком режиссере, который внес огромный вклад в российский кинематограф", - добавила Кузнецова.

Ретроспектива, приуроченная к 60-летию со дня рождения режиссера, продлится в "Ельцин Центре" до 25 февраля. Планируется, что представлять другие киноленты также приедут продюсер Сергей Сельянов и актер Алексей Чадов, сыгравший главную роль в фильме "Война" Балабанова.

Алексей Балабанов - автор культовых фильмов "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Груз 200". Он родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье редактора Свердловской киностудии Октябрина Балабанова. Огромную популярность ему принесла криминальная драма "Брат" (1997), ставшая одним из символов 1990-х годов. Последний фильм режиссера "Я тоже хочу" вышел в 2012 году, Балабанов скончался 18 мая 2013 года в возрасте 54 лет.