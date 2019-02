СМИ: умер внук Кларка Гейбла

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Внук голливудского актера Кларка Гейбла скончался при загадочных обстоятельствах в возрасте 30 лет. Тело Кларка Гейбла-третьего, не подававшего признаков жизни, было обнаружено его невестой в пятницу в его доме в штате Техас, сообщил новостной ресурс TMZ.

Позднее печальную новость подтвердила мать покойного Трейси Ярро Шефф. "С невероятно тяжелым сердцем мы прощаемся с моим прекрасным сыном Кларком. Его не стало этим утром. Я всегда буду рядом с тобой, мой прекрасный сын", - написала она в Instagram. "Мой брат без признаков жизни был обнаружен этим утром своей невестой, он так и не проснулся", - уточнила в своем Facebook сестра умершего Кайли Гейбл.

Актер, манекенщик и телеведущий Кларк Гейбл был наиболее известен по сезонам 13 и 14 телесериала "Обманщики" (Cheaters, с 2000). Внук "короля Голливуда" говорил, что он начал делать первые шаги в шоу-бизнесе в пять лет, снял свой первый фильм в Италии, поступив позднее в Киноакадемию Нью-Йорка. Его публикации в Instagram говорят об увлечении серфингом, катанием на скейтборде, рыбной ловлей, парашютным спортом, фотографией и видеосъемкой с помощью дронов. По данным Ти-эм-зи, актер не употреблял запрещенных наркосодержащих препаратов и не злоупотреблял алкоголем.

Кларк Гейбл-внук был арестован в 2011 году за то, что направил луч лазерной указки на летевший вертолет полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Молодой человек признал свою вину и был приговорен к 10 суткам лишения свободы. В 2009 году он получил ранение холодным оружием, защищая своего приятеля от двух хулиганов.

Его дед (1901 - 1960) за свою творческую карьеру снялся в 70 фильмах и в России был известен ролью в картине "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), за которую номинировался на премию "Оскар" в 1939 году. Однако единственный "Оскар" Кларку Гейблу принесла картина "Это случилось однажды ночью" (It Happened One Night, 1934).