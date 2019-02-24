Фотовыставка к 250-летию со дня рождения Ивана Крылова открылась в Гаване

ГАВАНА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Презентация творчества русского поэта Ивана Крылова (1769-1844), лекция о его жизненном пути и открытие фотовыставки, посвященные 250-летию со дня рождения баснописца, прошли на этой неделе в столице Кубы. Мероприятия проводились при поддержке Россотрудничества и посольства РФ.

Зал русской культуры и литературы имени А. С. Пушкина Национальной библиотеки карибской страны в этот день собрал гаванцев и соотечественников, проживающих на острове. На выставку пришли как искусствоведы, так и изучающие русский язык студенты столичных вузов. Программа открылась лекцией о творческом пути Крылова, в ходе которой были продемонстрированы фотографии памятных мест писателя.

"Одной из изюминок презентации стал показ видеороликов, на которых дети из школы при посольстве России в Гаване декламируют басни классика. Частые гости наших выставок - студенты-русисты, старшее поколение кубинцев, ну и, конечно же, наши соотечественники. Поэтому такая подача, безусловно, пришлась им по душе", - рассказал ТАСС представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский.

Иван Андреевич Крылов родился 13 (2 - по старому стилю) февраля 1769 года в Москве. Детство провел на Урале, где служил его отец. В 1782 году Иван Крылов вместе с матерью переехал в Санкт-Петербург. В 1783 году устроился делопроизводителем в Петербургскую Казенную палату. Занимался самостоятельным изучением математики, литературы, французского и итальянского языков.

Еще при жизни Иван Крылов утвердился в качестве ведущего русского баснописца. Его произведения принято считать вершиной развития жанра басни в русской литературе. К особенностям басенного творчества Крылова специалисты относят активное использование "народного", разговорного языка (так называемого говорного стиха), доминирование поэтического начала над дидактическим, разработку поджанров басни-сатиры и басни-комедии, отход от традиционного схематизма и наделение персонажей-животных реальными чертами людей.

Зал русской литературы в Национальной библиотеке Кубы

В 2009 году фонд "Русский мир" открыл в главной библиотеке Кубы - гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти - Пушкинский зал. Его посетители имеют возможность познакомиться с новинками и классическими образцами российской литературы, современной периодикой, а также воспользоваться мультимедийными ресурсами по изучению русского языка.

"Фонды этого зала включают материалы по литературе, истории, технике, культуре, музыке, лингвистике - все они исключительно на русском языке. Многие кубинцы традиционно интересуются вещами, связанными с Россией и Советским Союзом, и часто приходят в наше пространство для получения информации по работе и учебе. Зал также располагает множеством справочных материалов, посвященных российским музеям, - а это привлекает искусствоведов и поклонников российской культуры", - рассказала ТАСС руководитель отдела специализированных залов библиотеки Эстер Родригес.