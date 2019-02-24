В Риме прошел детский творческий конкурс "Русский след на карте Европы"

РИМ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Творческий конкурс среди детей от 11 до 15 лет прошел в Риме по инициативе ассоциации "Русское слово". Его тема звучала как "Русский след на карте Европы", сообщила ТАСС ее президент Ольга Русина.

"В таком масштабе мы провели конкурс впервые. И он сразу получился международным, потому что мы получили работы от ребятишек не только из Италии, но и других стран - Франции, Ливана, Финляндии, Нидерландов, Молдавии", - рассказала Русина, которая возглавляет русскую школу.

Конкурс проводился в четырех номинациях - две из которых письменные (историческое эссе и рассказ о приключениях русской мамы), "журналистское расследование" в виде видеорепортажа или слайд-рассказа и "творческий проект", в котором представлены театральные постановки и постановочные сценки. Все работы так или иначе посвящены русским, бывавшим и жившим в Италии и других странах. Ребята рассказывали об известных художниках (Александре Иванове, Оресте Кипренском, Карле Брюллове, Сильвестре Щедрине), писателе Николае Гоголе. Некоторые участники выбрали для своих работ достаточно оригинальные имена, которые не у всех на слуху, например, это - художник Павел Челищев, которого называли "русским Дали", или биолог Илья Мечников, который в Мессине на острове Сицилия сделал открытие, принесшее ему Нобелевскую премию. Зрителям особенно запомнилось небольшое шуточное представление об истории "Итальянской польки" Сергея Рахманинова.

Большинство участников - ученики школы "Русское слово", и, по словам ее директора, многие работы стали результатом занятий, на которых преподавали рассказывают об историях России и Италии и их многочисленных перекличках. В школе занимаются 380 детей в возрасте от 1,5 до 16 лет. "Мы предлагаем программу на базе российской при использовании современных методик для детей - билингвов, поскольку наши ученики - это в основном дети из смешанных семей, где мама, как правило, русская, а папа - итальянец. На выбор предлагаются кружки: творчество и рисование, шахматы, музыка, театральная студия", - рассказала Ольга Русина.

Она призналась, что преподаватели помогали своим подопечным в подготовке к конкурсу, но минимально. "Все - в основном результат труда самих ребят", - добавила собеседница агентства. Конкурсные работы пригласили судить жюри в составе представителей Московского центра качества образования, специалистов Института русского языка имени Пушкина, а также журналистов, сотрудников представительства Россотрудничества в Италии. Победители будут объявлены через неделю. В качестве призов предусмотрены путевки в международный детский центр "Артек", в рамках партнерства с которым проводился конкурс.