В Нью-Дели проходит фестиваль стрит-арта

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 30 художников со всей Индии, а также из Австралии, Нидерландов, Польши, Сингапура, Японии намерены изменить облик одного из районов Нью-Дели - Лоди-Колони. Руководство города выделило три переулка, застроенные типовыми двух- и четырехэтажными домами, и предложило украсить его.

Впервые подобный фестиваль прошел еще в 2014 году, когда группа активистов из организации St+art India Foundation решили превратить обычный район в художественное пространство. Тогда же появились и первые настенные фрески. Постепенно фестиваль набирал обороты, и в 2019 году в город прибыли многие известные в мире художники, работающие в этом жанре.

На фасадах домов в Лоди появятся более 20 новых фресок на самые разные темы. Все сюжеты обсуждаются с жителями и организаторами, приветствуется отражение социальных тем и проблем: образование для женщин, изменение климата, борьба с мусором и отходами, защита природы и т.п. Фестиваль открылся 15 февраля, но уже сейчас стены украсились готовыми или почти готовыми работами.

"Любой город можно сделать нескучным!", - уверены в St+art India Foundation. Они хотят, чтобы квартал Лоди-Колони был преобразован в первый открытый художественный район не только в Нью-Дели, но и во всей Индии.

Арки, окна, козырьки подъездов - все используют художники.

"Я надеюсь, что эти сценки вызовут приятные ассоциации у местных жителей. Я надеюсь вызвать улыбку этим фрескам, отражающим их повседневную жизнь", - рассказал автор этой работы, сингапурский художник Чонг. Он и его коллеги рассчитывают приехать в Нью-Дели и на следующий год.

В стране, где уличное искусство все еще находится в зачаточном состоянии, такой фестиваль открывает новые возможности, уверены художники. Праздник стрит-арта в Лоди-Колони продлится до 15 марта.