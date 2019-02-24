Зимний фестиваль искусств в Сочи в этом году посетили на 40% больше гостей, чем в прошлом

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Число зрителей Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, который прошел 14-24 февраля, составило до 18 тыс. человек - это примерно на 40% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил исполнительный директор мероприятия Дмитрий Гринченко на пресс-конференции в воскресенье.

В 2018 году гостями Зимнего фестиваля искусств стали около 13 тыс. человек.

"Фестиваль прошел насыщенно и содержательно... Самое ценное - это сам фестиваль, который за эти 12 лет стал совершенно особым явлением в культурной жизни нашей страны, где каждый день рождается и создается что-то новое. С учетом всех образовательных проектов, концертов в Зимнем театре, Органном зале, проекта "Территория" и детских программ порядка 17-18 тыс. человек в итоге через фестиваль прошли", - сказал Гринченко.

Зимний фестиваль искусств проводится в Сочи под руководством Юрия Башмета. С 2011 года он является членом Европейской ассоциации фестивалей.