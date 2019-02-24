Башмет исполнил на Зимнем фестивале в Сочи созданную нейросетью музыку

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера произведения для альта и симфонического оркестра, созданного нейронной сетью компании "Яндекс" и композитором Кузьмой Бодровым, состоялась в воскресенье на гала-концерте церемонии закрытия Международного зимнего фестиваля искусств в Сочи. Произведение представил государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, который исполнил партию солирующего альта.

Артистический директор фестиваля Башмет признался, что вышел на сцену несмотря на состояние здоровья. "Я целый день был в комнате, мне уколы обезболивающие делали. До последней минуты не знал - выйду или нет. Главное, что мы любим вас, и вы любите нас, и следующий фестиваль, конечно, будет", - сказал он после концерта.

Как сообщил журналистам представитель "Яндекса" Александр Крайнов, в основе восьмиминутного произведения лежат музыкальные линии, сгенерированные нейросетью. "Мы собрали все произведения в интернете, и нейросеть должна была из ничего сделать музыку, то есть нейросеть искала в этом закономерности, которые существуют; не было никакого вмешательства, машина все делала сама, в разных пропорциях смешивались произведения разных композиторов. Сейчас мы наблюдаем рождение не нового композитора, а нового инструмента для творцов", - сказал Крайнов.

По словам композитора Бодрова, ему пришлось обработать несколько музыкальных отрывков, созданных искусственным разумом. "Я получил порядка 20 музыкальных файлов - фортепиано соло, которые напоминали не то чтобы хаос, там были определенные музыкальные мысли, за которые цепляешься и несколько секунд они тебя ведут, а потом это превращается в обычный набор нот. Выбрав несколько удачных паттернов, стал их развивать, моя задача была сделать профессиональную оркестровку и выстроить линию альта. Практически все, что звучит для фортепиано и альта, создала нейронная сеть, все, что звучит в оркестре, это я присоединил и идентифицировал", - сказал журналистам композитор.

Как сказал исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко, "идея создания искусственным разумом музыки для симфонического оркестра с солирующим альтом возникла в декабре прошлого года, и спустя два месяца воплотилась в жизнь".

Башмет добавил, что в этом году он особенно гордится фестивалем. "Было очень много интересного - конкурс прошел молодых исполнителей в Органном зале, у нас в гостях был другой фестиваль - "Территория", где Евгений Миронов художественный руководитель. Такого, что в гостях у фестиваля другой фестиваль, такого я раньше тоже не видел, и не слышал. Полные залы были практически на всех концертах", - добавил он журналистам.

О фестивале

XII Зимний международный фестиваль искусств прошел с 14 по 24 февраля. За время своего существования он стал главной зимней культурной площадкой России, куда съезжаются мировые звезды, туристы, пресса. С 2011 года Сочинский фестиваль вошел в Европейскую ассоциацию фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира.

ТАСС выступает медиа-партнером XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.