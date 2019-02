Мультфильм "Как приручить дракона - 3" стал лидером по кассовым сборам в России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Анимационный фильм "Как приручить дракона - 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World) возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за прошедшие выходные 725 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 21-24 февраля.

Полнометражный мультфильм "Как приручить дракона - 3", вышедший на экраны 21 февраля, является заключительной частью в трилогии и повествует о молодом викинге Иккинге и его друге, драконе Беззубике. Роли озвучивали Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Джерард Батлер, Джона Хилл.

На втором месте расположился мелодраматический боевик американского режиссера Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" (Alita: Battle Angel), вышедший на российские экраны 14 февраля и собравший за второй уик-энд 157,3 млн рублей. Лента повествует о девушке-киборге. В картине снимались Роза Салазар, Кристоф Вальц, Махершала Али, Дженнифер Коннели.

Третье место по сборам заняла российская комедия "Громкая связь" режиссера Алексея Нужного, автором сценария которой выступил "Квартет И". Картина, вышедшая в прокат 14 февраля, является отечественной адаптацией итальянского фильма "Идеальные незнакомцы". Сюжет киноленты, который принес создателям 121,3 млн рублей за минувшие выходные, разворачивается в загородном доме, где собрались семеро друзей и договорились отвечать на все приходящие по телефону смс-сообщения вслух. В фильме снимались Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова и "Квартет И".