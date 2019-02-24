Фестиваль "Театральный Благовещенск" определит лучшие постановки столицы Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Жюри фестиваля "Театральный Благовещенск: Мы - дети Мельпомены" в понедельник назовет лучшие из 17 спектаклей, представленных 15 театральными коллективами города. Фестиваль посвящен Году театра, сказала ТАСС руководитель сектора горуправления культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

Фестиваль проходит в Благовещенске раз в два года. В этом году его проводят уже в 11 раз. В течение месяца театральные коллективы представляли жюри свои спектакли.

"Итоги фестиваля "Театральный Благовещенск: Мы - дети Мельпомены", будут подведены 25 февраля. По сравнению с предыдущими такими мероприятиями в городе он стал самым массовым по количеству участников: 15 театральных коллективов, в составе которых около 250 человек, представляют на суд компетентного жюри 17 спектаклей", - сказала Мищенко.

Среди участников фестиваля не только профессиональные коллективы, но и любительские, а также драматические студии и кружки. Награды должны вручить по номинациям за лучшую режиссерскую работу, лучший актерский ансамбль, лучшие женскую и мужскую роли, сценографическое решение и музыкальное оформление спектакля и хореографию. Также есть номинация "Открытие" театрального сезона - 2019".

В Благовещенске насчитывается около 20 любительских театральных коллективов.