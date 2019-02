"Оскар" за лучшую песню получила композиция из фильма "Звезда родилась"

В этой номинации также были представлены композиции When A Cowboy Trades His Spurs For Wings из "Баллады Бастера Скраггса" (The Ballad of Buster Scruggs), All The Stars из "Черной пантеры" (Black Panther), The Place Where Lost Things Go из "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) и I'll Fight из фильма "РБГ" (RBG - судья Верховного суда США Рут Байдер Гинзбург).

"В этой песне идет речь не о победе, а о том, что никогда не следует отступать, - заявила, получая награду, Леди Гага, исполнившая в фильме эту композицию вместе с Брэдли Купером. - Если у кого-то есть мечта, то за нее нужно бороться".

Фильм "Звезда родилась" повествует о любви исполнителя в стиле кантри и начинающей певицы.

Лучший саундтрек

Награду за лучший саундтрек получил фильм "Черная пантера". В этой номинации выдвигались фильмы "Черный клановец" (BlacKkKlansman), "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk), "Остров собак" (Isle of Dogs) и "Мэри Поппинс возвращается".

Фильм "Черная пантера" повествует о вымышленной территории Ваканда в Африке, где залегают запасы уникального металла, поглощающего вибрацию.

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как "Оскар", превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.