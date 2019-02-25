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Оскар – 2019
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Оливия Колман получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

Она удостоилась награды за роль королевы Анны Стюарт в фильме "Фаворитка"
Оливия Колман Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Оливия Колман
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Оливия Колман получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Фаворитка" (The Favourite). Трансляцию церемонии вручения премии Американской академии киноискусств вел телеканал ABC.

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Лента "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса повествует о дворе королевы Анны Стюарт. В фильме также снимались Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. Колман ранее получила премию "Золотой глобус" за роль в "Фаворитке".

На "Оскар" претендовали также Леди Гага ("Звезда родилась", A Star is Born), Гленн Клоуз ("Жена", The Wife), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?), Ялица Апарисио ("Рома", Roma).

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году.

Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как "Оскар", превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.

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