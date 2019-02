Оливия Колман получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

Лента "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса повествует о дворе королевы Анны Стюарт. В фильме также снимались Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. Колман ранее получила премию "Золотой глобус" за роль в "Фаворитке".

На "Оскар" претендовали также Леди Гага ("Звезда родилась", A Star is Born), Гленн Клоуз ("Жена", The Wife), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?), Ялица Апарисио ("Рома", Roma).

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году.

Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как "Оскар", превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.