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HBO показал новые кадры из "Игры престолов"

Телеканал также представил фрагменты из "Хранителей" и продолжения "Большой маленькой лжи"
' HBO/YouTube'

Телеканал HBO выпустил ролик с анонсами премьер 2019 года. В частности, в трейлер вошли новые кадры из последнего сезона "Игры престолов".

В ролике показано, как Арья Старк (ее сыграла Мэйси Уильямс) смотрит на полет дракона. Также есть кадры с Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Джоном Сноу (Кит Харингтон).  

Ранее сообщалось, что показ первой серии восьмого и заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на 14 апреля. 

Помимо "Игры престолов", HBO показал фрагменты из второго сезона "Большой маленькой лжи", в котором сыграла Мэрил Стрип, фильма "Дэдвуд" (по мотивам одноименного сериала, который выходил с 2004 по 2006 год), экранизации комикса "Хранители" и других новинок. 

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